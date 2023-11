На финалната права е спасителната операция по изваждането на затрупани работници от срутен тунел в Индия в района на Хималаите.

Повече от 10 дни над 40 души са в капан под земята. Спасители се надяват съвсем скоро да пробият през последната част от отломките, за да достигнат до хората. Линейки чакат пред тунела.

Мъжете са блокирани в тунел, дълъг 4,5 км. Знае се, че са на безопасно място, с достъп до светлина, кислород, храна, вода и лекарства.

Не се съобщава какво е причинило срутването на тунела, но регионът е предразположен към свлачища, земетресения и наводнения.

Усилията за извеждане на мъжете бяха забавени от трудностите при сондиране в планинския терен.

#UttarkashiTunnelCollapse | 41 workers #trapped in a collapsed #tunnel in #Uttarakhand's #Silkyara may see the light of day any minute now. Only 12m of rock & debris separate the workers. #Watch pic.twitter.com/wsRjMz5Kwq