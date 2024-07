Пожари горят в предградие на Лийдс, след като превозни средства бяха подпалени, a полицейски коли – обърнати по време на бунт. Смята се, че той е предизвикан от спор, след като социалните служби искали да вземат децата на семейство в района, съобщава „Индипендънт“.

Riots have erupted in Harehills, Leeds tonight after Social Services took children away from a Roma Gypsy family, with a police car overturned and a bus now set on fire.



Britain needs to stop importing people with an alien culture and value system. Enough is enough. pic.twitter.com/QJ4NKPaEUy