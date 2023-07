Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Словакия в рамките на обиколката си из Европа, с която цели да осигури присъединяването на Украйна в НАТО и доставките на оръжия от съюзниците на Киев, предаде БТА.

Зеленски е пристигнал по покана на словашкия президент Зузана Капутова.

Slovakia is next. Important meetings in Bratislava with President Zuzana Čaputová, Prime Minister Ľudovít Ódor and Speaker of the National Council Boris Kollár. Together with our reliable neighbor, we are talking about concrete defense support and Euro-Atlantic integration of…