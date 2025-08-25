Турските власти откриха тялото на бизнесмена, чиято лодка бе намерена разбита в Мраморно море по-рано този месец

Тленните останки на Халит Юкай са открити в събота на дъното на Мраморно море, съобщи електронното издание на в. „Хюриет дейли нюз“, цитирано от БТА.

Сложен е край на издирвателната операция, която продължи 19 дни.

По информация на властите тялото на Юкай е намерено на дълбочина 68 метра с помощта на сонар и безпилотни подводни апарати.

Главната прокуратура на район Мармара започна разследване по случая веднага след намирането на останките от лодката на Юкай.

За момента в хода на разследването е установено, че следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена.

На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за един ден по обвинение в „причиняване на смърт по невнимание“ във връзка със случая.

В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Бизнесменът Халит Юкай беше собственик на корабостроителна фирма. Предполага се, че е починал на 4 август, след като е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK