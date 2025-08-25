Окръжният съд в Добрич остави в ареста 30-годишния Ертан Али, който е привлечен като обвиняем за смъртта на мъж от Генерал Тошево.

На 13 август след междусъседски скандал и нанесен удар Динко Георгиев е отведен в болница, където след няколко дни умира.

Адвокатът на задържания поиска мярката да бъде изменена и обвиняемият да бъде освободен под домашен арест с мотива, че е с чисто съдебно минало, има семейство и малко дете.

Според държавното обвинение обаче мъжът не живее в България, а в Германия, а в протокола от задържането му е посочено, че е безработен.

Според съда престъплението е с висока обществена опасност.

В процеса на разследване е установена причинна връзка между нанесения удар върху пострадалия и настъпилата смърт.

И тъй като има риск обвиняемият да се укрие, той остава в ареста.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK