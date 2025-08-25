Близките на 78-годишната Емилия Георгиева от София имат нужда от помощ, за да я намерят.
Жената е изчезнала от дома си във вилна зона „Горна баня“ преди повече от 24 часа.
Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя към 17 ч. и оттогава няма следа от нея.
Облечена е със същата рокля като на снимката. Близките ѝ молят, който я забележи – да се обади на тел. 112 или на +359 89 8439948 (Лидия Христова).
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK