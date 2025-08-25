Прокуратурата ще разследва случая, при който клон на дърво падна и уби възрастен човек в Пловдив.

Междувременно директорът на общинската фирма „Паркове и градини“ беше отстранен, защото хиляди заповеди за премахване на опасна растителност не са изпълнени навреме.

От общината казват, че сигнал за това дърво не е подаван. Пред bTV хора разказват, че са подавали сигнали за опасни дървета.

Преди повече от две години Владимир Илиев сигнализира, че тополите покрай Марица са опасни и може да се стигне до инцидент.

„Тогава кметът се ангажира, че ще отстранят засегнатите дървета. Такова нещо не последва, дърветата са там, все още се вижда дървета, които са засегнати от основата до седем осем метра височина, сухи“, каза пред екипа ни Илиев.

Семейството на починалия мъж заяви пред bTV, че ще съдят общината.

