Как да се качиш на покрива на сграда за секунди – това ще демонстрират над 200 пожарникари от 8 държави по време на първия европейски шампионат по пожароприложен спорт.

За по-малко от 15 секунди курсантът Валентин Гадженаков вече е на покрива на сградата.

Валентин е един от курсантите, които ще представят страната ни на състезанието. Бъдещият пожарникар вече има опит зад гърба си в битката с огъня.

„Най-много се притеснявам ако има застрашени хора“, казва младият мъж.

Изкачване по стълба е само един от четирите състезания, през които Валентин и останалите български огнеборци ще трябва да преминат за колкото се може по-кратко време.

В състезанието участват пожарникари от България, Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна.

