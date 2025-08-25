Стотици чуждестранни гости в Киев за годишната Молитвена закуска под патронажа на украинския президент Зеленски. Сред участниците бяха официални лица и общественици от цяла Европа.

С това събитие Украйна показа единство. Показа и че има много приятели.

През последните два дни тук пристигат стотици хора от целия свят. Има и много официални лица. Там е специалният пратеник на Тръмп, генерал Кейт Келог.

Едно от вероятните обяснения защо над столицата втори ден няма сигнал за въздушна тревога.

Тук беше и премиерът на Канада, тази сутрин пристигна и министър-председателят на Норвегия.

Неочаквано пратеника на Тръмп обяви среща с медиите. Първа, както ми обясниха колегите в Украина, но след кратко изявление, в което Кейт Келог повтори отново тезата как Тръмп действа в посока на гарантиране на мира, той не отговори на никакви въпроси.

Снимка: bTV

Междувременно в центъра на Киев, един от централните булеварди, изведнъж движението спря и мина погребална процесия на загинал войник на фронта. Тя беше посрещната със абсолютно мълчание.

Шофьорите излязоха от колите си и сведоха глави. Много от минувачите коленичиха на тротоара.

