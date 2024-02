Индийските железници започват разследване, след като товарен влак измина повече от 70 км без машинисти, предава Би Би Си.

Видео от социалните мрежи показва как влакът преминава с висока скорост през няколко гари.

От железниците съобщиха, че влакът е спрял и няма пострадали.

Влакът с 53 вагона, превозващ камъни, е бил на път за Пенджаб от Джаму, когато е спрял в Катуа за смяна на машинистите. Според железниците композицията потеглила сама след слизането на машинистите, тъй като била спряна на склон.

A goods train laden with a crusher, coming from Pathankot to Jalandhar, started running without a driver at a speed of 70-80 km/h. The driver stepped out to check the lane & forgot to apply the handbrake, causing the train to move and gain speed on its own. Railway staff at… pic.twitter.com/0u4S0PZ0m7