Френско-белгийската железопътна компания "Талис" обяви, че спира продажбата на билети за днес и утре по всички свои линии поради проблеми с инфраструктурата й, причинени от жегите, предаде Франс прес.

"Изключително трудните метеорологични условия създават смущения в мрежата", обясни за АФП говорителка на компанията. Прекратени са продажбите за днес и утре за цялата мрежа", която обхваща Белгия, Франция, Холандия и Германия", уточни тя.

"Поради сериозните смущения в резултат на извънредната климатична обстановка сме длъжни да прекратим продажбите по всичките ни линии. Съветваме нашите пътници да отложат пътуването си", обяви "Талис" в профила си в „Туитър” и на интернет сайта си, поднасяйки извинения.

Dear travelers,



Due to severe inconvenience caused by exceptional weather conditions, we are forced to close sales on all our lines.



We advise our travelers to postpone their trip.

Thalys sincerely apologises and would like to thank you for your understanding.