Вълна от студентски протести в Съединените щати заради войната в Близкия Изток. Напрежението се засили и полицията арестува десетки хора по време на пропалестинските демонстрации. Сред протестиращите са също Йейл и Колумбийския университет – и двата част от елитната Бръшлянова лига.

Полицейските акции се проведоха след като в понеделник, 22 април, Колумбийският университет отмени присъствените занятия в отговор на протестиращите, които миналата седмица разположиха палаткови лагери в кампуса му в Ню Йорк.

Студенти блокираха движението около кампуса и на Йейл в гр. Ню Хейвън. Полицията е арестувала повече от 45 протестиращи, според студентския вестник Yale Daily News.

В Ню Йорк полицаите се насочиха към тълпата и в Нюйоркския университет малко след настъпването на нощта. Стотици демонстранти в продължение на часове не се подчинявали на предупрежденията на университета, че ги очакват последствия, ако не освободят площада, където са били протестите.

Видеоклипове в социалните медии показаха как полицията събаря палатките в лагера на протестиращите.

BREAKING: Police raid encampment, remove tents and arrests numerous protesters as protests persist at New York University (NYU).



pic.twitter.com/8Rrf9QYl1N