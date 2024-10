Те са истински: Животните, за които няма да повярвате (СНИМКИ)

Според много жители на морската столица тя е била жертва на вандализъм. За жалост може би зелената сензация на Варна вече не е сред живите.

Но знаем ли, тя може да ви намери от някой ъгъл и да ви изненада пак.

Така и става зелена котка се появява и през 2021 г. – пак във Варна

Тя е забелязана по улиците на черноморския град . Изумрудено зелената ѝ козина обаче вече има обяснение.

Пухкавото четириного се оказва, че спи близо до зелена боя в сграда в строеж.

Сини кучета пък се появяват в Русия през 2021 г.

Две бездомни кучета с светло синя козина, замърсена с неизвестно токсично вещество, са били забелязани по улицата на 18 февруари 2021 г. в Подолск, на 37 км от центъра на Москва.

Pack of bright blue stray #dogs spotted in Russia - The #animals' strange colouring is thought to have been caused by chemical waste.

Authorities and animal rescuer in Dzerzhinsk are now planning to catch the dogs to give them a medical check- and clean-up.#AnimalRescue #Dog pic.twitter.com/RYpHCc1umk