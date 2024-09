Най-мощният тайфун в Азия за тази година „Яги“ удари Северен Виетнам, където нанесе сериозни щети на инфраструктурата, уби най-малко 18 души и рани стотици.

В събота циклонът връхлетя столицата Ханой като остави целия град без ток. Проливните дъждове предизвикаха значителни наводнения, а силните ветрове изкорениха хиляди дървета.

Според виетнамските власти много къщи, фабрики и предприятия също са били разрушени.

Typhoon #Yagi hits northern #Vietnam with 149 km/h winds, prompting evacuations & airport closures. 23 dead in Asia, including 3 in #China, with nearly 100 injured. Widespread damage & flooding reported. #TyphoonYagi #Vietnam #China pic.twitter.com/IyKmWWluyC