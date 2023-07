Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че остава начело на Алианса. Той обявява удължаване на мандата си с една година. Генералният секретар ще остане на поста си до 1 октомври 2024 г.

Мандатът му трябваше да изтече през октомври 2023 г. Той е удължен след решение на 31-те държави членки на Алианса.

„За мен е чест взетото решение на съюзниците от НАТО да удължат мандата ми като генерален секретар до 1 октомври 2024 г.“, написа Столтенберг в Туитър.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.