Самолет на израелската авиокомпания El Al, изпълняващ полет от Варшава за Тел, кацна аварийно в турския курорт Анталия, поради медицински инцидент с пътник.

След консултация с лекар в самолета било взето решение за спешно приземяване, за да може болният пътник да бъде откаран възможно най-бързо до лечебно заведение, съобщава израелският телевизионен канал Channel 12, цитиран от германското издание "Билд".

Пътниците са останали блокирани на борда и не им е било позволено да напуснат самолета. А турските екипи на летището са отказали да заредят самолета с гориво.

От началото на войната срещу „Хамас“ всички директни полети от Израел до Турция са отменени. В момента Турция е един от най-острите критици на Израел и обяви през май, че ще спре целия износ и внос към и от Израел поне до 26 октомври 2024 г., припомня Channel 12.

“The Israeli El Al plane that made an emergency landing in Antalya takes off for Rhodes after the Turkish airport denies refuelling.



This reminds me of how Turkish authorities led approximately 800 Jewish refugees on the Struma ship to their deaths during the Holocaust in 1942.… pic.twitter.com/3vhCpj2GHt