Повече слънчеви часове ни очакват днес. Денят започва температури между 15 и 20 градуса на повечето места. Само на отделни места в планинските и източните райони предстоят слаби валежи.

Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса. В София и Пловдив около 29, а във Варна и Бургас - до 28 градуса.

Предимно слънчево остава и по морето. Вятърът е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури там - между 26 и 28 градуса. Морската вода, също като вчера, е с приятните 26 градуса.

Следобед на изолирани места в планините се очакват слаби валежи. Иначе и там времето ще бъде слънчево. По най-високите части ще бъде ветровито. Максималната температура на 1200 метра ще достигне 22 градуса, а на 2000 метра – около 15.

През следващите дни южен вятър ще донесе повишение на температурите. На места се очакват стойности до 38 градуса.

Слънчево остава времето до петък, когато следобед на отделни места в Западна България е възможно да превали и прегърми. В края на седмицата ще проникне по-хладен въздух.

Облаци ни очакват в събота, но съществени валежи няма да има. А след това отново ще се радваме на повече слънчеви часове с температури между 25 и 30 градуса.

