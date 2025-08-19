Във вторник – 19 август, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Очакват се краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България.

Ще има условия и за градушки.

Жълт код за значителни валежи е в сила за 12 области – София-област, Благоевград, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора, Сливен и Търговище.

Снимка: bTV

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 25°

Пловдив – 26°

Варна – 27°

Бургас – 28°

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 26°.

В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми.

В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне.

В петък вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили, дневните температури в много райони ще надхвърлят 35°, а на отделни места ще достигат 37°-38°. Ще се задържи предимно слънчево, но след обяд над планините, а привечер над крайните западни райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

През нощта срещу събота и в събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от северозапад и временно ще се усили още, ще бъде умерен до силен. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Температурите ще се понижат с 5-7 градуса.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK