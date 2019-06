Съединените щати ще започнат извеждането на милиони нелегални имигранти от страната.

Депортирането ще започне идната седмица, съобщи в „Туитър” президентът Доналд Тръмп.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......