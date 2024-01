Японските авиолинии обявиха, че всички 379 пасажери на запалилия се самолет при кацане са били евакуирани, предаде Ройтерс.

Запалената машина е „Еърбъс А350“. Това е пътнически широкофюзелажен самолет. Това е първият самолет на „Еърбъс“ основно направен от полимери, подсилени с въглеродни влакна.

Първият полет на прототипа е през 2013 година, а през 2014 година е сертифициран. Капацитетът му е 410 пътника в нормалното си разпределение.

Video captures passengers escaping a burning Japan Airlines plane on the runway of Tokyo’s Haneda Airport after it landed and burst into flames.



It’s reported to have collided with a Japan Coast Guard plane on the tarmac ⤵️ pic.twitter.com/6iVBjyRckB