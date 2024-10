Украинските разузнавателни служби пуснаха запис от това, за който се твърди, че показва руски войски, които се оплакват от пристигането на севернокорейски бойци и се карат за това как ще бъдат оборудвани.

В един запис може да се чуе двама войници да се оплакват от т. нар. „Батальон К“, наричайки ги „китайци по дяволите“ и „кой знае какво да правим с тях“, пише „Мейл“.

Друг клип, получен от военното разузнаване на Украйна (GUR), изглежда разкрива липсата на комуникация и планиране по отношение на интеграцията на севернокорейските войски с техните руски колеги.

Информацията идва, след като украинският президент Володимир Зеленски обяви, че войски от Пхенян могат да бъдат разположени на фронтовата линия заедно с руските сили.

Междувременно долната камара на руския парламент единодушно ратифицира договора за отбрана със Северна Корея, сключен между Владимир Путин и Ким Чен-ун по време на държавното посещение на руския президент в севернокорейската столица през юни.

