Изяснява се инцидентът с атракцион по южното ни Черноморие. Вчера пострада младеж.
15-годишният тийнейджър е паднал, след като е бил ударен от надуваем банан, теглен от джет в района на "Слънчев бряг".
Пострадалият е без опасност за живота, но с рана на главата и шията. Вече е изписан от лечебното заведение - в добро състояние.
По случая е образувано досъдебно производство.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK