Изяснява се инцидентът с атракцион по южното ни Черноморие. Вчера пострада младеж.

15-годишният тийнейджър е паднал, след като е бил ударен от надуваем банан, теглен от джет в района на "Слънчев бряг".

Пострадалият е без опасност за живота, но с рана на главата и шията. Вече е изписан от лечебното заведение - в добро състояние.

По случая е образувано досъдебно производство.

