Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканите ще бъде слънчево. Едва във вечерните часове над северозападните райони ще се развие купесто-дъждовна облачност, ще има значителни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Ветровито ще е в западната част от полуострова.

Дневни температури: за София – 32 градуса, Солун и Истанбул – 31, Атина и Белград – 34, Букурещ – 36 градуса, Скопие – 38.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK