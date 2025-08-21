Продължава разследването на трагичния случай в Несебър. При него 8-годишно дете загина, след като падна от атракционен парашут.

Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката на тримата задържани. Прокуратурата ще настоява за постоянен арест за обвиняемите.

Очакват се и резултатите от съдебно-медицинската експертиза, както и експертизата, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Инцидентът стана в понеделник на Южния плаж в Несебър, когато по време на парасейлинг въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата.

Извършени са огледи на мястото, на парашута и на моторницата. Проведени се разпити на свидетели.

Извършена е аутопсия на тялото. Иззета е цялостната документация, свързана със случая.

