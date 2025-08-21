На 21 август почитаме паметта на апостол Тадей и на свещеномъченик Симеон Самоковски.

Свети Тадей бил родом от град Едеса, Месопотамия. Дошъл в Палестина, станал ученик на св. Йоан Кръстител, а след това бил един от 70-те апостоли на Иисус Христос.

След слизането на Светия Дух на Петдесетница, Тадей бил пратен да благовести в Едеса. Там дълги години проповядвал на едеските жители и мнозина от тях повярвали и се кръстили.

Когато утвърдил Едеската църква и поставил презвитери, той обиколил цяла Сирия и Месопотамия, и навсякъде проповядвал Евангелието. Упокоил се в мир във финикийския град Берит (днес Бейрут) в около 62 г.

На този ден почитаме и паметта на българския новомъченик свети Симеон, Самоковски епископ. Не е известно кога и къде се е родил. За епископ бил избран през 1734 г., а седалището му било в град Дупница.

Заради войната в тези години на Османската империя с Австрия и Русия християните били подозирани в подкрепа на противника. А когато Австрия завзела Ниш, въстанали българите в Пиротско, Знеполско, Брезнишко, Кюстендилско, Дупнишко, Кривопаланско, Берковско и на други места в Западна България.

Съпротивата срещу турците оглавил лично св. Симеон Самоковски. След отстъплението на австрийците, обаче по заповед на Али паша Кюпрюлюоглу, за отмъщение били избити към 350 софийски граждани, свещеници, монаси и хора от околните села.

Самият епископ Симеон бил заловен в Дупница и 23 дни жестоко го измъчвали. След това го откарали в София, където правили безуспешни опити да накарат епископа мъченик да смени вярата си. Накрая той бил обесен на 21 август 1737 г.

Али паша не разрешил да погребат свещеномъченика в София и затова вярващи пренесли тялото му в Самоков. Там го погребали в историческата Бельова църква. Гробът му е открит през 1994 г., а 21 август е обявен за Ден на града.

Днес църквата почита и Света Васа, която тайно изповядвала християнската вяра и възпитала в нея своите деца. По време на гонението при императорите Максимиан и Галерий (управлявали източната половина на Римската империя от 305 г. до 311 г. ), била предадена от мъжа си на гонителите на християнството да я съдят.

Нейните деца приели мъченическа смърт. Те били изтезавани и обезглавени пред очите на своята майка според едно предание – в Едеса в Македония, а според друго – в тяхното отечество Лариса.

След тях била изтезавана за вярата и света Васа.

Чрез чудната Божия сила тя останала невредима от огъня, водата и зверовете. Приела мъченическа смърт, като била посечена с меч на остров Алон, недалеч от Кизик в Мраморно море.

На 21 август имен ден празнуват Васо и Васо.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK