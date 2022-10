Ракетни удари в Украйна, включително в столицата Киев, дни след като Русия обвини Украйна за нападение с дрон срещу Черноморския си флот. За това съобщава Би Би Си.

Според екипи на Си Ен Ен в украинската столица рано сутринта са били чути експлозии.

В целия град са прозвучали и сирени за въздушно нападение, съобщи в “Телеграм“ Киевската областна държавна администрация. Системите за противовъздушна отбрана са работили и хората са били помолени да останат на закрито.

#Russian Z channels poster video fire as Zaporizhia Power Plant. Reports about no electricity in the city

After Today morning missile attack on #Ukraine's energy infrastructure



Also Strikes in #Kyiv, Kharkiv and other regions #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/N2wsnHTEB5