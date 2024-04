Австралийският министър-председател, Антъни Албанезе, нарече Илън Мъск „арогантен милиардер“ заради отказа на платформата на Мъск – Х, да премахне кадрите от нападението с нож в църквата в Сидни.

Критиката на Албанезе последва след като Мъск използва меме, за да обвини правителството на Австралия в цензура.

That is exactly the issue. Should the eSafety Commissar (an unelected official) in Australia have authority over all countries on Earth? https://t.co/wzv4Uinx8y

В понеделник вечерта, 22 април, австралийският съд издаде на платформата двудневно съдебно разпореждане да скрие за всички потребители по света видеоклиповете от намушкването с нож, извършено на 15 април.

„Нашето притеснение е, че ако на ВСЯКА държава е позволено да цензурира съдържание за ВСИЧКИ държави, каквото е искането на австралийския комисар по електронна безопасност, тогава какво би попречило на една държава да контролира целия интернет“, написа Мъск в платформата Х.

Our concern is that if ANY country is allowed to censor content for ALL countries, which is what the Australian “eSafety Commissar” is demanding, then what is to stop any country from controlling the entire Internet?



We have already censored the content in question for… https://t.co/aca9E4uAB7