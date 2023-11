Пациент изхвърли парамедик от линейка. Случката е от Лондон, Великобритания. След като е избутан парамедикът пада на земята и се държи за лакътя си.

Кадрите са разпространени от Лондонската служба за бърза помощ. На тях се вижда как агресивният мъж избутва лекаря от задната част на спешния автомобил.

Преди това пациентът е обиждал словесно членовете на спешния екип и е уринирал в линейката, съобщават от Лондонската служба за бърза помощ.

**WARNING: video shows physical assault**



Thread: Everyone should be able to #WorkWithoutFear. We come to work to help people, not to be abused or assaulted.



We've released shocking footage showing our paramedic being pushed out an ambulance by an abusive patient (1/2) pic.twitter.com/Z58NSXKZ96