Нови кадри, публикувани от бреговата охрана на САЩ, показват на морското дъно опашния конус на подводницата „Титан“.

Петима души на борда ѝ загинаха, когато експерименталният дълбоководен плавателен съд се взриви през юни 2023 г., докато започваше планирано спускане към останките на „Титаник“.

По-рано тази седмица при изслушване стана ясно, че едно от последните съобщения на петчленния екипаж, преди да изгуби завинаги връзка с кораба майка, е било „Всичко тук е наред“.

Бивш служител на компанията, която стои зад обречения подводен апарат „Титан“, заяви на публичното изслушване, че според него инцидентът е бил неизбежен, тъй като фирмата е „заобиколила“ всички стандартни правила.

Бившият оперативен директор на OceanGate Дейвид Лохридж свидетелства, че е предупредил за потенциални проблеми с безопасността, преди да бъде уволнен през 2018 г.

