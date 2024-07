Бури, предизвикали множество торнада, връхлетяха американските щати Айова, Илинойс и Индиана, повалиха дървета и електрически стълбове и прекъснаха електрозахранването на повече от 460 000 потребители и предприятия, предаде Асошиейтед прес.

Националната метеорологична служба потвърди, че торнадо е ударило Де Мойн, столицата на щата Айова, а бурите там продължиха да бушуват вчера следобед и през изминалата нощ.

Постепенно стихията се насочи на изток към Северен Илинойс, включително към района на град Чикаго, където имаше множество предупреждения за торнадо, вятър и проливен дъжд.

The severe thunderstorms and continued rain that hit the Sauk Valley over the weekend and through Monday mean the Rock River could flood this week, the National Weather Service office in Chicago warned. https://t.co/lJfCo3ciAG