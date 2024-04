Нова атака с дрон срещу украинската АЕЦ „Запорожие“ повишава риска от „голяма ядрена авария“, предупреди Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси каза, че ударът е бил „безразсъден“ и представлява „сериозна ескалация на опасностите за ядрената безопасност и сигурността“.

Drone strikes hit the site of Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in a serious incident that endangered nuclear safety and security, Director General @rafaelmgrossi said. https://t.co/nHzPzKxW6D pic.twitter.com/lKBfHOqAUY — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 7, 2024

Русия обвини Украйна, че е извършила атака с дрон срещу ядрената централа, при която са ранени трима души.

Киев отхвърли обвинението и каза, че Москва застрашава ядреното съоръжение, цивилното население и околната среда, като нанася удари по самата централа.

МААЕ, която разполага с екип от експерти в Запорожие, потвърди „физическо въздействие на атаки с дрон“ в централата, включително в един от реакторите. Гроси уточни, че е имало поне три преки попадения в основните защитни структури на реактора на централата.

IAEA experts confirmed physical impact of drone attacks at ZNPP today, incl. at 1 of its 6 reactors.

One casualty reported. Damage at unit 6 has not compromised nuclear safety, but this is a serious incident w/ potential to undermine integrity of the reactor’s containment system. pic.twitter.com/FvMsb4I4vs — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) April 7, 2024

Агенцията допълни, че щетите не са застрашили ядрената безопасност, но предупреди, че „това е сериозен инцидент с потенциал да подкопае целостта на системата за ограничаване на реактора“.

Инсталираната от Русия администрация на централата заяви, че нивата на радиация са нормални и че няма сериозни щети.

Най-голямата атомна централа в Европа с шест реактора е на фронтовата линия между Русия и Украйна. Тя се намира на територията на Украйна, но попадна под руски контрол малко след началото на войната.

Съоръжението спря да генерира електроенергия през 2022 г., но се нуждае от постоянно снабдяване с електричество за охлаждане на един от своите реактори, който е в състояние на „гореща консервация“, което означава, че не е напълно офлайн.

И Русия, и Украйна редовно се обвиняват взаимно в обстрел на централата и риск от сериозна ядрена авария. Миналия месец МААЕ каза, че нейният екип от експерти в завода е чувал експлозии всеки ден в продължение на седмица.

Latest on Russia-Ukraine war:



- Four wounded in Russian strikes on Kharkiv – governor

- Officials at Russian-controlled Zaporizhzhia nuclear power plant say site was attacked by Ukrainian military drones

- Woman killed by Ukrainian drone shrapnel in Belgorod region – governor pic.twitter.com/uw5AtYlqdM — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 7, 2024

„Вече повече от две години ядрената безопасност и сигурност в Украйна са в постоянна опасност. Ние оставаме решени да направим всичко възможно, за да помогнем за минимизиране на риска от ядрена авария, която може да навреди на хората и околната среда, не само в Украйна“, каза тогава Гроси.