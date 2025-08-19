Сръбските студенти, които оглавиха вълна от антиправителствени протести в страната, бяха номинирани за наградата „Сахаров“ – най-високото отличие на Европейския съюз за защита на свободата на мисълта и човешките права.

Номинацията е внесена от словенската евродепутатка Ирена Йовева и австрийския ѝ колега Хелмут Брандщетер, които призоваха и други членове на Европейския парламент да я подкрепят.

Вносителите посочват като особено притеснителни случаите на прекомерна полицейска сила, включително физически нападения над непълнолетни и жени, както и използването на заплашителна реторика от страна на високопоставени представители на властта в Сърбия. Според тях това допринася за атмосфера на страх и насърчава по-нататъшно насилие.

With my colleague @HBrandstaetter we have proposed to nominate Serbian protesters for the #SakharovPrize! We strongly condemn the brutal violence against protestors and urge @EU_Commission and Member States to act for rule of law, media freedom, and peaceful assembly in #Serbia. pic.twitter.com/06W1sAlm4f — Irena Joveva (@IJoveva) August 18, 2025

Протестите започнаха след трагичен инцидент на 1 ноември 2024 г., когато козирката на жп гарата в Нови Сад рухна. В резултат на това загинаха 16 души.

Според протестиращите, причината за срутването са корупционни практики и некачествен ремонт, извършен с публични средства. Студентите организираха масови демонстрации, като в началото на май 2025 г. поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори.

Йовева изрази възмущение от действията на сръбските власти, като публикува в социалната мрежа X видео с арестувани демонстранти – млади хора, коленичили с лице към стената.

Тя остро осъди бруталното полицейско насилие срещу протестиращите и призова Европейската комисия и страните членки на ЕС да защитят върховенството на закона, свободата на медиите и правото на мирно събиране в Сърбия.

„Никой не може да игнорира тази бруталност в Сърбия. ЕС трябва да спре да се преструва и най-накрая – да действа“, заяви словенската евродепутатка.

Тя подчерта, че действията на сръбските власти сериозно подкопават основните демократични принципи и отдалечават страната от европейските ценности и от перспективата за членство в ЕС. Сърбия е със статут на страна кандидат за членство от март 2012 г.

Наградата „Сахаров“

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е учредена през 1988 г. от Европейския парламент. Тя се връчва всяка година на личности, групи или организации, които с действията си са допринесли значително за защитата на човешките права и основните свободи по света.

Наградата носи името на съветския физик, дисидент и носител на Нобелова награда за мир Андрей Сахаров – символ на борбата за човешки права и свобода на изразяване в бившия СССР.

Сред досегашните носители на отличието са личности като Нелсън Мандела, Малала Юсафзаи, опозиционни активисти от Венецуела, украинският народ (2022), както и руският опозиционер Алексей Навални (2021).

Отличените получават парична премия от 50 000 евро, но най-вече – силна международна подкрепа и внимание към каузата им.

