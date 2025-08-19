През почивните дни пътните полицаи са засекли шофьор да „лети“ по АМ „Тракия“ с 218 км/ч. при ограничение от 140 км/ч. Засечен е и друг водач, управлявал колата си с 206 км/ч.

На магистралата са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама шофьори са засечени да се движат след служебен автомобил със специален режим, като изпилвали скоростта му за „прикритие“.

Пътните полицаи са глобили и двама водачи, защото се движели продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.

81 екипа на ОДМВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през уикенда на територията на областта. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.

218 са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили.

Нарушенията се случват на фона на новите глоби, целящи да намалят катастрофите. Припомняме, че тол камерите на магистралите вече засичат средна скорост и при нарушения се налагат санкции.

