Китайски изследователи от университета Джъдзян наскоро са изпратили безпилотно плавателно средство, задвижвано от вятър, директно в окото на две големи тропически бури (тайфуни) тази година.

Дрон-лодката „Албатрос“, с дължина 4.3 метра, е преминала през тайфуна Вутип през юни, а обновена версия на „Албатрос“ е навлязла в тайфуна Уипха през юли.

Един от професорите, ръководещи проекта, е показал карти с траекторията на дрона (в черно), която се пресича с променящия се център на тайфуна, отбелязан в червено.

Той заяви, че безпилотното плавателно средство е събрало директни данни за траекторията на бурята и промените в нейната интензивност, което ще позволи по-прецизни прогнози в бъдеще.

„Червената линия показва пътя на променящия се център на тайфуна, докато черната линия показва действителната траектория на нашия дрон „Албатрос“. На разсъмване на 13 юни тези пътища се пресекоха. Около 30 минути преди и след проникването записахме напълно обърнати посоки на вятъра с резки промени в скоростта. Но по време на над 20-минутното преминаване през окото на тайфуна, минималната скорост на вятъра спадна до едва 0.3 м/с. Тези данни потвърждават, че успешно сме преминали точно през центъра на тайфуна", информира професорът.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK