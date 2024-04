Дрон се е взривил на площадката на АЕЦ „Запорожие“, предава Ройтерс. Ударът е бил по шести енергоблок на централата.

Международната агенция за атомна енергия обяви, че е получила информация за детонирането на експлозива ръководството на Запорожката АЕЦ, а информацията съответства на наблюденията на МААЕ.

„Призовавам да се въздържаме от действия, които противоречат на петте принципа на МААЕ и застрашават ядрената безопасност“, генерален директор Рафаел Гроси.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said.