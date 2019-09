На 91 години почина хотелският магнат Барън Хилтън, съобщават близките му. Той е издъхнал в четвъртък от естествена смърт в дома си в Лос Анджелис.

Уилям Барън Хилтън е роден в Далас през 1927 г. Той разширява създадената от баща му верига от хотели и през 30-годишното си управление като главен изпълнителен директор я превръща в лидер в бранша.

Barron Hilton was one of our biggest champions, and was committed and vocal about his desire to help establish “the No. 1 hotel and restaurant program in the world.” He passed away on Thursday, Sept. 19. Thank you, and rest well, Mr. Hilton. #ThankYou #BarronHilton #HiltonLegacy pic.twitter.com/3TXC8V1qYF