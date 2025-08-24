През седмицата станаха ясни българските предложения за номинация за наградите Оскар, на които тепърва им предстои да спечелят Академията зад Океана.

Али и дъщеря му Тарика живеят мирно, но изолирано в българско село. Тарика развива „крила на пеперуда“ – костно заболяване, което започва да буди суеверия в селото. Али защитава дъщеря си, когато животни започват да умират, а съселяните обвиняват именно нея. На тази борба с различните е посветено българското предложение за пълнометражен Оскар.

Филмът „Стадото“ е третият игрален филм на режисьора Милко Лазаров. Той става официалната кандидатура на България за „най-добър международен филм“ за Оскари 2026. Главните роли на Тарика и Али са поверени на Весела Вълчева и Захари Бахаров.

„С какво киното ни помага да излезем от стадото?“, питаме киноактьора.

„Това е сложен въпрос. В нашия филм стадото е една притча, една приказка, тя вътре съдържа най, най-различни варианти за интерпретация. Хората да го видят и всеки да вземе, каквото може и каквото иска от тоя филм“, обяснява Захари Бахаров.

Снимка: bTV

В битката за Оскари България застава и с късометражната лента „Денят, в който тя ще се роди“. Получава правото да се бори за статуетката след отличие в In the palace - един от международните фестивали, които квалифицират филми за Оскарите.

„Тъй като аз спечелих наградата, филмът го спечели, заедно с целия екип, спечели наградата за „национален филм“, ние директно бяхме квалифицирани с възможност да бъдем приети на Оскарите, което мен много ме изненада, защото едно от малкото неща, които някога съм искал да бъда, е да бъда режисьор“, каза Емил Спахийски, журналист и режисьор на „Денят, в който тя ще се роди“.

Снимка: bTV

Филмът „Денят, в който тя ще се роди“ разказва за Марта, която живее в старчески дом, раздирана от деменция и ежедневна жестокост. В главните роли са актьорите Пламена Гетова и Ириней Константинов.

„Темата, която е основата е деменцията, но всъщност филмът е за любовта и за начина, по който ние се спасяваме от такива болести“, казва още Спахийски.

Снимка: bTV

За да стигне до номинация за Оскар, един филм, трябва да стигне до т.нар. „шортлист“ - кратък списък с филми, избрани от всички световни предложения в съответните категории. За да може едно предложение да се превърне в номинация се изисква скъпа кампания сред членовете на академията - в световен мащаб между 3 и 15 милиона долара за рекламни прожекции, платени публикации, коктейли.

„Други балкански държави вкараха между милион, милион и половина евро само за да направят кампания. Не може да стигнеш до няколко хиляди души, които са от Академията, които имат право да гласуват, без те да чуват за теб. Много хора получават това право, да представляват България на Оскарите, но не проявяват никакво желание дори да правят кампания в САЩ, защото това е много скъпо нещо“, допълва още Спахийски.

Снимка: bTV

Списъкът с номинациите за Оскар ще стане ясен на 22 януари 2026 година, а дотогава българските предложения трябва да извървят трънливия път на рекламната кампания.

