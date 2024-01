Самолет на чилийски пожарникари се разби на магистрала, след като се удари в електрически стълбове. Пилотът е загинал, а четирима души са ранени.

Кадри, на които се вижда как машината избухва в пламъци във въздуха, а след това се разбива, се появиха в социалните мрежи, пише The Telegraph.

Авиокатастрофата е станала на 15 януари след обяд близо до летище Пангилемо в Талка, а видеа се появиха няколко дни след това.

На кадрите се виждат автомобили, а самолетът лети към камерата, с която е заснето видеото, преди внезапно да закачи електрически стълбове и кабели, в резултат на което дясното му крило се разпада и самолетът избухва в пламъци.

След това машината се разбива в огромно огнено кълбо и се блъска с голяма скорост в пътното платно.

На друго видео се виждат последиците от катастрофата - останките на самолета горят, а във въздуха се издига черен дим. Според местните медии самолетът е бил изпратен да потуши пожар близо до път.

INSANE FIERY PLANE CRASH IN CHILE CAUGHT ON CAMERA



A small plane tragically crashed onto a highway near Talca, Chile, claiming the pilot's life and injuring 4 on the ground.



The specific emergency that caused the aircraft to attempt an emergency landing has not been identified pic.twitter.com/PmwPiK2G6f