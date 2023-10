От телевизионния екран той разсмива милиони хора в света, докато се бори с пристрастяванията и демоните, които живеят във вътрешния му свят заради травмите, които носи от своето детство.

Тяхната тежест обаче се оказва по-силна и актьорът от „Приятели“ Матю Пери губи битката, която води през целия си живот. Вчера бе разпространена новината за смъртта му. Напусна земния свят на 54 години. Саркастичният образ на Чандлър си отиде в джакузито в дома на актьора в Лос Анджелис. Следи насилие не са открити.

"Копнеех за слава повече от всеки друг на планетата"

През 1986 г., когато се мести в най-големия град в Калифорния, Матю Пери е убеден, че славата ще изтрие всичките му проблеми, разказва Би Би Си.

„Аз копнеех за това повече от всеки друг човек на планетата“, пише той в откровените си мемоари, които издаде през 2022 г.

Снимка: Ройтерс

"Имах нужда от нея. Славата беше единственото нещо, което щеше да ме поправи. Бях сигурен в това”, казва още той. И Пери я постига. Той е една от шестте централни звезди в най-обичания ситком за последните 30 години.

Участието в сериала му носи както голяма известност, така и богатство от 1,1 милион долара за епизод. Това отваря вратите му и за поредица от бляскави приятелки. Зад кулисите обаче борбите на Пери остават.

Усеща се изоставен от родителите си

В автобиографията си актьорът проследява своята несигурност и актьорски талант, като се връща в детството си. То е разделено между разведените му родители, но Матю изпитва чувство на изоставеност и от двамата.

Майка му е канадска кралица на красотата, журналистка и прессекретар на министър-председателя Пиер Трюдо. Баща му е американски актьор, който участва в реклами на американска марка продукти за грижа за мъже.

По-голямата част от израстването на Пери е в Отава с майка му, но той се чувства като „дете под ключалка“, защото работата на майка му изисква нея постоянно да я няма, а той да прекарва много време сам.

„Научих се да бъда забавен, трябваше да бъда“, казва актьорът.

Работата на майка му е стресираща. Тя се прибира с натрупания стрес вкъщи и Пери е този, който трябва да я успокои, да я разсмее, така че да има какво да ядат, да седнат заедно на масата и той да поговори с нея. Разбира се, след като първо я изслуша.

Що се отнася до баща му - "виждах лицето му по-често по телевизията или в списанията, отколкото на живо. Но той беше "моят герой", разказва Матю Пери.

Още преди да навърши 10 години, започва да се държи зле - краде пари, пуши, оставя оценките му да се понижават. В един момент набива и свой съученик - сегашния министър-председател на Канада Джъстин Трюдо.

За първи път пие алкохол, когато е на 13 години. Тогава дълбоко в себе си бил решен да изчисти всяко свое чувство на изоставеност.

Снимка: Ройтерс

От тренировките по тенис към актьорството

На 15 години Матю се премества да живее с баща си в Лос Анджелис. В тийнейджърските си години той е запален тенисист, тренира по 10 часа на ден.

„Имах нужда да успея, за да мога да се чувствам по-добре“, казва актьорът.

В Калифорния обаче усеща, че е по-трудно да се наложи в спорта и се насочва към актьорството. Той получава роли в сериалите от 1980 г. Charles in Charge и Growing Pains, след това главни роли в Sydney от 1990 г. и Home Free от 1993 г.

Когато се появява сценарий за нов сериал - Friends Like Us, Пери веднага вижда себе си в него.

Снимка: Ройтерс

"Приятели": Имах чувството, че някой ме е преследвал и записвал шегите ми

„Когато прочетох сценария за „Приятели като нас“, имах усещането, че някой ме е преследвал цяла година, че е откраднал шегите ми, че е изкопирал маниерите ми и дори умението да остроумнича за живота“, споделя по-късно Пери.

„Един герой ми се открои по-специално. Не просто мислех, че мога да играя Чандлър. Аз бях Чандлър”, казва още той.

По това време обаче той вече се е ангажирал да играе в научно-фантастична комедия за работници за багажа на летището в Лос Анджелис през 2194 г.

Този проект обаче се оказва ужасен и пропада. Актьорът, който е избран първоначално да играе Чандлър в „Приятели“ – също.

Така Пери става последният нает и най-младият изпълнител на главна роля в сериала. Убеден е в успеха си. Когато за първи път се среща със създателя на ситкома Марта Кауфман, усеща „колко огромно ще бъде всичко“.

Правенето на шоу обаче също може да бъде болезнено.

Снимка: Ройтерс

Умира, когато публиката не се смее

„Чувствах се така, сякаш ще умра, ако публиката на живо не се смее. А това със сигурност не е здравословно. Понякога казвах реплика, хората не реагираха, а аз започвах да се потя и да изпадам в конвулсии“, споделя актьорът.

"Когато не получавах смеха, който очаквах, имах чувството, че ще откача. Чувствах го всяка вечер. Сякаш бях попаднал на лошо място", споделя още той.

Така Матю Пери започва да пие повече - с надеждата, че водката ще оправи нещата, които славата не успява.

"Можем да го помиришем"

В един момент състоянието му е толкова лошо, че Дженифър Анистън казва: „Можем да го помиришем“ – странен, но и любящ начин на изразяване. А множественото „ние“ удря Матю като чук.

Колегите на Пери му оказват подкрепа и чрез работата си той открива пътя към възстановяването си.

Опитите за него обаче са многократни, а вътрешните демони го свързват и с нови зависимости. През 1997 г. инцидент с джет го пристрастява към болкоуспокояващото викодин. Има проблеми с алкохола, метадона и амфетамините, а през 2000 г. е хоспитализиран с панкреатит.

Не помни три години от живота си

Пред BBC Radio 2 Матю Пери споделя в свое интервю, че не помни три години, в които снимал „Приятели“.

„Във времето между трети и шести сезон бях малко извън него“, споделя актьорът.

В мемоарите си разкрива, че след 2001 г. е бил предимно трезвен, с изключение на 60-70 злополуки.

След последния епизод на „Приятели“ актьорският състав, екипът и публиката са облени в сълзи. Тогава обаче Пери казва, че не чувства нищо. „Не можех да разбера дали това е заради опиатите които приемах, или защото като цяло бях мъртъв отвътре“, споделя той.

Хит като "Приятели" е трудно да бъде повторен във времето.

Пери е телевизионен изпълнителен продуцент в Studio 60 на Арън Соркин на Sunset Strip и има запомнящи се роли в The West Wing и Ally McBeal, участва и в други ситкоми.

Снимка: Ройтерс

Играе роли и във филми като The Whole Nine Yards и продължението му The Whole Ten Yards с приятеля си Брус Уилис.

През 2016 г. Матю Пери пише пиесата „Краят на копнежа”. Според „Таймс“ тя изследва "търсенето на любов и отдаденост, както и щетите, които могат да бъдат нанесени, когато тези неща продължават да отсъстват в живота“.

Снимка: Ройтерс

Пери никога не намира трайна любов и избягва обвързване.

Докато е в „Приятели“ той „се влюбва лошо“ в Анистън, но тези чувства отминават – най-вече заради “нейната оглушителна липса на интерес“.

След това започва връзка с Джулия Робъртс. Но несигурността в Пери го държи на повърхността, той е с усещането, че тя ще го зареже.

“Знаех, че не съм достатъчен. Никога не бих могъл да бъда - бях разбит, огънат, недостоен за обичане. Така че вместо да се изправя пред неизбежната агония да я изгубя, аз скъсах с красивата и брилянтна Джулия Робъртс", споделя Матю Пери.

През годините той признава, че му е трудно да допусне хората до себе си. „Имам нужда от любов, но не вярвам на човека до мен. Ако изляза от ролята на Чандлър, ще покажа кой съм всъщност. Може да ме забележи и още по-лошо – след това да ме зареже, а аз не мога да допусна това“, казва актьорът.

2% шанс да оцелее

През 2018 г. Матю Пери достига своята критична точка на състоянията си.

Дебелото му черво „експлодира“ поради злоупотреба с опиати. Следва седемчасова операция, а според прогнозите шансовете да оцелее са два процента. Матю оживява, въпреки че следващите две седмици прекарва в кома.

„Почти стигнах до самоубийство. Никога не съм бил купонджия - приемането на всички тези лекарства, а това бяха много лекарства, беше просто безполезен опит да се почувствам по-добре", казва още актьорът.

Снимка: Ройтерс

Дава 7 милиона долара, за да се спаси от зависимостите

В мемоарите си той разказва как е похарчил общо 7 милиона долара, за да се спаси от зависимостите. Присъствал е на 6000 срещи на анонимни алкохолици, имал е 15 престоя в рехабилитационни центрове, ходел е на терапия два пъти седмично в продължение на 30 години.

Това е високата цена, която плаща заради вътрешните си несигурности, които голямата слава не успява да коригира. Но той също така използва собствения си опит, за да се застъпва за подкрепа на зависимите.

През 2012 г. той превръща своя плажен комплекс в Малибу за 10 милиона долара в Perry House – център за мъже, които се борят с алкохола, а през следващата година проектът му получава награда от Белия дом.

Две години по-късно Пери продава мястото, но твърди, че остава ангажиран с предоставянето на услуги за лекуващи се от зависимости.