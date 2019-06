Американската поп звезда Мадона призовава за контрол над огнестрелните оръжия с нов провокативен видеоклип. Клипът е дълъг 8 минути и съдържа стряскащи кадри, които целят да насочат общественото внимание към насилието с огнестрелни оръжия.

Сценарият на видеото показва как мъж открива стрелба в заведение, а клиентите, целите в кръв, падат на земята или се опитват да избягат. Видеото е гледано близо 900 хил. пъти, само 12 часа след публикуването му в "Ю Тюб" .

Песента е част от новия албум на певицата Madame X, който оглави първото място в класацията на Билборд 200. На второ място е новият албум Western Stars на хартленд рок легендата Брус Спрингстийн.

Двамата изпълнители са единствената двойка, която излиза за втори път на първите две места в подобна класация. Те го направиха за първи път през 1985 г. с албумите Like a Virgin и Born in the U.S.A.