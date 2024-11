Германия ще избира нов Бундестаг в края на февруари следващата година. След съвместни дискусии лидерът на парламентарната група на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и лидерът на парламентарната група на Християндемократическият съюз (ХДС) Фридрих Мерц постигнаха споразумение - изборите трябва да се проведат на 23 февруари.

Следователно канцлерът Олаф Шолц вероятно ще поиска вот на доверие преди 15 януари, очаква се това да стане през декември, посочва „Билд“.

По-рано генералният секретар на ХДС Карстен Линеман посочи пред ZDF Morgenmagazin, че вероятно новите избори ще бъдат на 16 или 23 февруари.

„Надявам се и съм сигурен, че ще получим яснота много бързо. Вероятно в следващите няколко часа“, заяви Линеман.

Германска парламентарна комисия започна обсъждане на подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори на специално заседание от 9 часа сутринта.

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben sich auf einen Vorschlag für eine vorgezogene Bundestagswahl in Deutschland am 23. Februar geeinigt. Olaf Scholz (SPD) wird voraussichtlich am 16. Dezember die Vertrauensfrage im Bundestag stellen. https://t.co/xW8tO3ZNUr