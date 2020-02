Самолет на „Еър Канада“ със 128 пасажери на борда е направил аварийно кацане в Мадрид заради технически проблем, съобщава „Ройтерс“.

Малко след излитането на машината „Боинг 767“ от летище „Адолфо Суарес-Барахас“ в испанската столица е възникнала неизправност в един колесниците, части от който от който паднали и попаднали в двигателите.

След като самолетът останал само с един двигател, екипажът решил да се го приземи обратно в Мадрид.

Те се свързали с въздушния контрол 30 минути след излитането и поискали слот за извънредно кацане, съобщи говорителка на оператора на летището.

#AC837 its crazy how close they fly. pic.twitter.com/htnU1ZzBLx