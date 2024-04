Рано тази сутрин мисията на Иран към ООН обяви, че атаката към Израел вече се „счита за приключена“.

„Въпреки това, ако израелският режим направи нова грешка, отговорът на Иран ще бъде значително по-сериозен“, предупреди в социалната мрежа X иранското постоянно представителство.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…