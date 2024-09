30-годишен мъж от Чикаго е обвинен в убийство, след като четирима души бяха простреляни смъртоносно във влак, предаде Би Би Си.

Припомняме, че случаят е от ранните часове на 2 септември. Полицията се отзовава на обаждане на спешната телефонна линия 911 на ЖП гарата в предградието Форест парк, където са открити четирите жертви.

Всички от загиналите са били заспали във влака, когато малко преди 05:30 ч. сутринта на 2 септември са простреляни.

Според полицията три от жертвите са открити мъртви на място, а четвъртата е починала по-късно в болница. Четирите жертви не са седели заедно, а в два различни вагона.

