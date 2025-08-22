Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад.

След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки.

Максималните температури ще са от 28°- 31° на места в Западна България до 35°-37° в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София - около 29°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.

По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°.

През Балканите ще преминава студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевична дейност.

Значителни ще са количествата дъжд по Адриатическото крайбрежие, а в западната половина от полуострова ще е ветровито. Дневни температури: за София – 29 градуса, Белград – 26, Истанбул – 31, Солун – 33, Скопие – 35, Букурещ – 36, Атина – 39 градуса.

