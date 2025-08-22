Пиян шофьор с 2.38 промила се вряза в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски“.

Инцидентът е станал в сряда, около 22:30 Часа, до блок 38. Шофьорът е задържан след гонка с полицията, като е нанесъл щети на три други превозни средства.

От полицията получават сигнал за разиграваща се свада между мъж и жена, като той залива жената с течност – вероятно става дума за бензин, но това ще се потвърди с експертиза. Впоследствие той се опитал да я запали, след което са отправени и закани за убийство.

След пристигане на място на полицейски екип, той се опитва да избяга и така удря три автомобила и връхлита на детска площадка.

Снимка: bTV

Това не е първото провинение на мъжа – той е многократно осъждан за управление на МПС след употреба на алкохол, уточняват от прокуратурата, както и е лежал в затвора.

За щастие, при последното му провинение, не се стига до пострадали, а само до материални щети, които вече са отстранени.

Кметът на район „Слатина“ - Георги Илиев, уточни, че 10 минути преди инцидента е имало две семейства с деца на детската площадка и е цяло чудо, че няма пострадали.

Снимка: bTV

За двамата участници в спора, предхождащ инцидента, кметът заяви:

„Има множество сигнали и за единия, и за другия. Опитвали сме да помогнем на жената с колеги, но тя след това отново се връща към лошия начин на живот“.

От общината сега предстои да възобновят съораженията на площадката, както и да поставят антипаркинг елементи.

