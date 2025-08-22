Задържаха първи заподозрян за саботажите по газопроводите „Северен поток“ 1 и 2 в Балтийско море.

Той е украинец и е арестуван в Италия.

Според разследващите мъжът е координирал атаките и е бил част от група, поставила взривни устройства по тръбите.

Събраните досега доказателства показват, че групата чрез фалшиви документи за самоличност, е наела яхта от германска фирма чрез друга фирма в Полша.

Яхтата отплавала от Рощок към датския остров Борнхолм, където през септември 2022 година беше установено изтичане на газ на четири места.

Германският правосъден министър определи ареста като „забележителен успех“ за германската прокуратура.

„Процедурата по разследването се води от Федералния главен прокурор и по-конкретните въпроси са към него. Ясно е, че на базата на европейската заповед за задържане ще се осъществи предаването на задържания от Италия към Германия“, заяви министърът Щефани Хубиг.

