Президентът Доналд Тръмп заяви, че иска хората, влезли нелегално в САЩ, да бъдат незабавно върнати там, откъдето са дошли без никакви съдебни процедури, предаде Ройтерс.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...