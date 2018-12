Видеоклип, разясняващ процедурата по регистрация на пребиваващите във Великобритания европейски граждани след брекзит, провокира сериозни критики заради съдържанието си и "лошия си тайминг", предаде Франс прес.

Видеоклипът е с продължителност 43 секунди и бе публикуван в "Туитър" от британското вътрешно министерство.

EU citizens and their families will need to apply to the EU Settlement Scheme to continue living in the UK after 31 December 2020.



Find out more: https://t.co/S5UB9n8iFU #Brexit pic.twitter.com/HdqySqRk8M