Наемните бойци на Пригожин се наредиха на опашка за водка след края на похода им към Москва. Това показват видео клипове публикувани в Туитър.

Wagner fighters standing in the line to the register where you can buy alcohol only.



Ongoing coup or no coup, getting blackout drunk is always a priority.



Rostov yesterday… pic.twitter.com/V27AsUsz2l